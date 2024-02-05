وزارة الشباب تنظم فعاليات عن الموسيقى وفن المطويات بمعرض الكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

تعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية

وشهد اليوم مشاركة الإدارة المركزية للتعليم المدني بلقاء عن برنامج التعليم المدني والمشروع القومي للقيادات الشبابية، والذي يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

تنفيذ فعاليات الموسيقى وفن المطويات وأشغال فنية

وتضمنت الفعاليات تنفيذ الإدارة العامة للبرامج والأنشطة العديد من الورش الفنية للنشء مثل «الموسيقى / فن المطويات /أشغال فنية / لف العالم / بورترية / الطايرات».

وتم أيضاً تنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف عن «التفوق العلمي وإثارة على المجتمع» للشيخ عبدالخالق صلاح والشيخ محمد عبدالله إبراهيم، وقد تفاعل الرواد مع الندوة.

بينما نفذت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قافلة «الشباب والمناخ» للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض

كما تم عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التي تتناول البرامج التي تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.