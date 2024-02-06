تفسير آية «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت».. إعجاز علمي ذكره القرآن

كشف الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، تفسير قول الله عز وجل في كتابه الكريم «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»، التي ذُكرت في سورة الغاشية، مؤكدًا أن المولى سبحانه وتعالى دائمًا ما يحث عباده على التأمل والتفكير في مخلوقاته، وذلك من أجل إدراك قدرة الله عز وجل العظيمة في خلقه لهذا الكون.

تفسير «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»

وحول الحديث عن آية «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»، أوضح هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القرآن الكريم لم يذكر الإبل في سورة الغاشية فقط، بل ذكرها في سورة الأنعام أيضًا بقوله: «وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ».

الله سبحانه وتعالى خلق الإبل بنظام محكم

وبخصوص تفسير «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»، أكد «مهنا» أنّ الله عز وجل، خلق الإبل على نظام دقيق ومحكم، كما أنّ العرب كانوا يفضلون الجِمال ويسافرون بها إلى كل مكان، فضلًا عن نقل حاجتهم وبضائعهم عليها، إضافة إلى أنّ لها قدرة كبيرة في التعايش في الظروف البيئية الصعبة، لأن الله خلقها بنظام بيولوجي معين.

وأشار إلى أنّ بعض العلماء قد ذكروا أنّ سبب تعايش الإبل في تلك الظروف البيئة والصحراوية، بأن الله سبحانه وتعالى خلق بجسدها دهون عديدة التي تتحول إلى طاقة وماء، وذلك لإعطائها القدرة على التعايش في الظروف الصعبة.