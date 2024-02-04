حسام موافي يكشف الأسباب والعلاج.. ما هو مرض كرونز؟

مرض كرونز هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يؤدي إلى أعراض كثيرة متفاقمة تؤثر على المعدة، ينتج عنها الإصابة بالإسهال الشديد والإرهاق والمغص، ويختلف موضع الالتهاب الناتج عن الداء، وهو ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو أسباب مرض كرونز؟

وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، فإن مرض كرونز عبارة عن التهاب مُزمن يُصيب الجهاز الهضمي: «متسمي على اسم الدكتور اللي اكتشفه، وهو التهاب في الجسم، بنعرف لما الجسم بيحس أن في حاجة بيحاربها وفي التهابات، وده يتحط تحت بند الأمراض المناعية بيعمل التهابات في الأمعاء خاصةً في الأمعاء الدقيقة، والنهاية كرونز ممكن ياخد أي حتة من أول الفم يعني ممكن دكتور أسنان يشخص كرونز للفم، أي جزء ملتهب بيتأثر بيكون عنده كرونز، والعلاج الأساسي فيه الكورتيزون، وبنشخصه من التحاليل».

ما هو مرض كرونز وأعراضه؟

ومن جانبه أوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة، بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن مرض كرونز هو الإصابة بالتهابات شديدة ومتفرقة في الجسم: «المرض بياخد كل الجهاز الهضمي، وبيأثر على الأمعاء وبيعمل التهابات، وبيزيد في الشتا بسبب زيادة آلام المفاصل والالتهابات الناتجة عنها».

وتتمثل أعراضه في التالي:

- الشعور بتقلصات شديدة.

- وجود آلام في الأمعاء.

- الإسهال المزمن.

- ضعف في العضلات.

- الإحساس بعدم القدرة على تناول الطعام.

- القيء الشديد.

- النزف الدموي.

-إمساك شديد لدرجة الشعور بانسداد الأمعاء.

- فقدان شهية متكرر.

هل من الممكن الشفاء من مرض كرونز؟

أوضح «موافي»، أن الكرتوزون هو العلاج الأمثل، واتفق معه «الحداد»، على أن يشمل علاجات الالتهابات، إضافة إلى بعض الأدوية:

- تناول الأدوية المضادة للالتهابات، مثل أدوية الأمينوساليسيلات.

- تناول دواء جهاز المناعة في الجسم لعلاج المرض.

- يوجد بعض العلاجات الجراحية، إذا لم تخفف العلاجات الدوائية الحالة.