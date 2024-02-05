«تعليم القاهرة» تبحث أسباب وعلاج ظاهرة تسرب الطلاب من الدراسة

عقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التعليم بالقاهرة، لشؤون الإدارات التعليمية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بقاعة ديوان عام المديرية مع فريق مكافحة التسرب التعليمي بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية أيمن موسى مدير المديرية.

عودة المتسربين من التعليم

وتطرقت وكيل المديرية خلال الاجتماع، إلى أهمية مكافحة التسرب التعليمي، ووضع برامج علاجيه للمشكلة، وبحث عودة المتسربين من التعليم إلى المدارس من جديد، عن طريق بحث الأسباب التي تؤدى إلى ذلك، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وإيجاد الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة ليحصل على شهادة تؤهله لسوق العمل.

فرص تعليم

وأكدت وكيل المديرية، أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير فرص تعليمية ثانية للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم وجذب المتسربين، مشيرة إلى أنّ قضية التسرب التعليمي قضية مجتمعية تتعدد وتتنوع مسبباتها، ولابد من تضافر كافة منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه القضية ووضع آليات لمواجهتها.