وزارة الشباب تواصل فتح مراكز الشباب مجانا لأصحاب المشروعات اليدوية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب فتح مراكز الشباب مجانا لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم أسبوعيا بجميع المحافظات.

فتح مراكز الشباب أمام تسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية مجانا

وقالت وزارة الشباب في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه مديري مديريات الشباب بالمحافظات، بضرورة، الاستمرار في فتح مراكز الشباب أمام العارضين والراغبين في تسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية مجانا.

وأضافت الوزارة أن توجيهات الوزير بذلك تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

التوسع في تسويق منتجات الشباب

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة وتحقيق دخل مناسب يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

ولفت الوزير إلى أن مراكز الشباب في محافظة القاهرة، فتحت أبوابها أمام المنتجين الشباب، خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تنفيذ 3 معارض بمحافظة القاهرة بـمراكز شباب «القاهرة الجديدة، التجمع الأول، عين شمس»، بالإضافة إلى معرض بمركز شباب ديروط الشريف بمحافظة أسيوط بمشاركة 20 عارضا وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية.