امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الفيوم.. الجدول والمواعيد

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الفيوم قبل عدة أيام في بعض الكليات النظرية، وذلك التزامًا بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2023/2024، والتي تنص على أنّ مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول تبلغ 14 أسبوعًا على أن تكون نهايته 4 يناير 2024.

تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الفيوم فضلًا عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت في بعض الكليات النظرية بجامعة الفيوم، يوم الأحد الماضي الموافق 24 ديسمبر الجاري، مُبينًا أنّها من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع بحسب جدول كل كلية على حده، على أن تنتهي 25 يناير 2024.

امتحانات الترم الأول 2024 للجامعات

وأشار إلى أنّ موعد امتحانات الترم الأول 2024 لكلية التربية للطفولة المبكرة يبدأ من الإثنين 1 وحتى السبت 20 يناير المُقبل، مع تحديد الامتحانات العملية الشفوية بالتنسيق مع مدرس المادة.

امتحانات نصف العام 2024

وانطلقت امتحانات نصف العام 2024 الترم الأول بدءًا من السبت 23 ديسمبر 2023، بينما من المقرر أن تستمر حتى الاثنين 15 يناير المُقبل.

متى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024؟

وأعلنت كلية الحقوق بجامعة الفيوم، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 والتي تنطلق السبت 30 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 23 يناير المُقبل.

متى تبدأ امتحانات الترم الأول 2024؟

وحددت كلية الآداب في بيان لها، الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 لانطلاق الامتحانات، على أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها مجلس الجامعات للعام الجامعي الحالي، فإنّه من المقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو المقبل.