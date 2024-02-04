منسق بـ«stem»: المدارس الداخلية فعالة للطلاب وتمنع التشتت الخارجي (فيديو)

كشف محمد جمعة، منسق شئون المعلمين بالإدارة العامة لمدارس المتفوقين، في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «TeN»، أهمية نظام المدارس الداخلية في إطار فكرة مدارس STEM للمتفوقين، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد غير منتشر في الثقافة المصرية.

المدارس الداخلية تعتبر فعّالة للمتفوقين

وأوضح منسق شئون المعلمين بالإدارة العامة لمدارس المتفوقين، أن المدارس الداخلية تعتبر فعّالة للمتفوقين، مما يوفر تفرغًا كاملاً للدراسة ويمنع التشتت الخارجي، وبالإضافة إلى ذلك، يتواجد الطلاب مع زملاء السكن من نفس المستوى العلمي، مما يشجع على تحسين جودة التعلم.

إقبال كبير على التقديم في مدارس STEM

وأكد منسق شئون المعلمين بالإدارة العامة لمدارس المتفوقين أن هناك إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور على التقديم في مدارس STEM، إذ يعتمد النظام على اختبارات الذكاء (IQ) إضافةً إلى مجموع الشهادة الإعدادية لضمان جاهزية الطالب لتلقي المواد العلمية.

الطلاب يقومون بالبحث وجمع المعلومات بأنفسهم

وفيما يتعلق بالمادة العلمية والمناهج الدراسية، فقد أوضح منسق شئون المعلمين بالإدارة العامة لمدارس المتفوقين أن الطلاب يقومون بالبحث وجمع المعلومات بأنفسهم، وأن دور المعلم يتمثل في التوجيه والتدقيق لضمان صحة المعلومات التي يحصل عليها الطالب.