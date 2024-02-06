سمكة رخيصة بـ7 فوائد سحرية تُغنيك عن التونة.. «هتغيّر حياتك»

السمك من الأكلات المفيدة التي لا غنى عنها، وخاصة سمك التونة الغني بأحماض أوميجا 3، وله فوائد مذهلة للجسم، وهناك نوع أرخص منه يباع في الأسبوع، وهو سمك المرجان، الذي يمدّ الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، منها تعزيز صحة القلب وحرق الدهون.

نستعرض هذه الفوائد في السطور التالية، بحسب ما ذكره كل من فادي عيسى، أحد بائعي السمك، والدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المرجان؟

يُباع سمك المرجان، بحسب «عيسى» لـ«الوطن»، بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا حتى 70 جنيهًا، ويتميز بلونه المختلف عن باقي أنواع السمك.

وبحسب موقع «هيلث لاين»، يعتبر سمك المرجان مصدرًا غنيًا بالبروتين، حيث يحتوي على 20 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام من السمك.

- يعدّ سمك المرجان مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي ضرورية لصحة القلب والدماغ، وتساعد على تقليل الالتهاب.

وسمك المرجان غنيّ أيضًا بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامينات B12 و D و A، بالإضافة إلى معادن مثل السيلينيوم والفسفور والبوتاسيوم، ويُساهم في تقليل الوزن لِما له من سعرات حرارية منخفضة.

ومن فوائده أيضًا تحسين صحة القلب بفضل محتواه العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم، الذي يُقلّل من ضغط الدم والكوليسترول، مما يُحسّن صحة القلب بشكل عام، كما يُحسّن صحة الدماغ ويعمل على تحسين وظائفه والذاكرة.

فوائد الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية

وقال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إنّ تناول الأسماك بشكل عام له فوائد عديدة، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ويساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر التي فقدها خلال الصيام، لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميجا 3، الذي يمنح الشعور بالشبع، وهو الأمر الذي يساعد في إنقاص الوزن.