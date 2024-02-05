أسعار السمك اليوم الاثنين 5-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين في الأسواق، استقرارا ملحوظا وفقا لبوابة سوق العبور، وتراوح سعر البلطي ما بين 78 إلى 82 جنيها للكيلو.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك خلال السطور التالية:

سجل سعر كيلو السمك البلطي 2 ما بين 74 إلى 76 جنيها، والبلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيها.

أسعار السمك الفيليه اليوم

سجل سعر الفيليه البلطي ما يقرب من 40 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، وقشر البياض ما بين 75 إلى 115 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر كيلو سمك البياض الأملس البلدي بين 60 إلى 100 جنيه.

أسعار الكابوريا اليوم

بلغ سعر الكابوريا اليوم ما يتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الجمبري اليوم

سجل سعر الجمبري ما يقرب من 530 إلى 600 جنيه للكيلو الواحد، وبلغ سعر الجمبري 1 ما يقرب من 510 إلى 520 جنيها، وتراوح سعر الجمبري 2 بين 320 إلى 410 جنيهات.

أسعار السمك البوري اليوم

وصل سعر كيلو السمك البوري 1 إلى ما بين 90 إلى 140 جنيها، وتراوح سعر السمك البوري 2 ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.