تراجع ملحوظ في أسعار السمك اليوم.. «البلطي» بـ85 جنيها

تراجعت أسعار السمك اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في الأسواق، إذ بلغ كيلو «البلطي» نحو 85 جنيها، و«قشر البياض» 109 جنيهات، بحسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

زبلغ سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 85 جنيها، وكيلو البلطي الصغير نحو 59 جنيها، وكيلو فيليه البلطي بنحو 146 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

سجل سعر كيلو الثعابين نحو197 جنيها، و«المكرونة الخليجي» نحو 80 جنيها، و«المكرونة السويسي» نحو 83 جنيها، و«السبيط» 217 جنيها، و«الجمبرى الممتاز» نحو 281 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وبلغ سعر كيلو القرش المجمد نحو 78 جنيها، وسعر كيلو السردين المجمد 61 جنيها، وسعر كيلو السمك القاروص نحو 168 جنيها، والجمبري الصغير نحو 170 جنيها، وكيلو السمك القاروص نحو 168 جنيها، والمرجان نحو 121 جنيها، والماكريل المجمد 85 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري ما بين 130 إلى 150 جنيها.