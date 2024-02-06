تفاصيل وظائف «الشباب والرياضة» للخريجين.. رواتب مغرية ومميزات عديدة

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ممثلة في «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، وظائف جديدة بمُزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع شركة كبرى في مجال السوبرماركت، واستطاعت توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مٌغرية ومزايا عديدة.

وظائف في مجالات كثيرة للشباب

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظائف كما يلي:

1. كاشير

2. منسق ممرات

3. موظف إستلامات

4. موظف أمن

5. شيف أجبان (ثلاجة)

6. شيف خباز بلدي

7. شيف خباز بلدي أفرنجي

8. شيف جزار

9. شيف أسماك

10. شيف سخن

11. بائع بقسم الخضار والفاكهة

12. بائع بقسم الأجهزة المنزلية

13. فني صيانة تبريد وتكييف

14. مديريين اقسام

15. مشرفيين اقسام

أماكن العمل في محافظات القاهرة/ الجيزة/ القليوبية

متطلبات الوظائف

• مؤهل متوسط على الأقل لذوي الهمم

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

• ذكور وإناث

• موقف واضح من التجنيد للذكور

مميزات الوظائف

• رواتب مجزية تُحدد حسب الخبرة

• يوم راحة أسبوعي

• أرباح سنوية

• تأمين طبي (عائلي)

• تأمين اجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:«اضغط هنا».