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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«شعبة الأدوية»: الحكومة حريصة على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة

كتب:

محمد عزالدين
12:53 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الدكتور علي عوف

الدكتور علي عوف

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الحكومة، بشأن دراسة موقف الدواء في مصر وتوفير مستلزمات التصنيع.

وأشار الدكتور علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» إلى أن بعض الأصناف في الأدوية تشهد ندرة ونقصا في الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تتابع موقف الأدوية وتعمل على إيجاد البدائل للأصناف التي تشهد ندرة.

الإفراج عن المواد الخام للأدوية من الجمارك

ولفت إلى أن البنك المركزي سيدبر العملة الصعبة؛ للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، منوها أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الصعبة لها.

وبشأن ارتفاع سعر الدواء، علق رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قائلا: «ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء مستكملا: أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، بالإضافة إلى رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية».

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بقلم محمد عزالدين