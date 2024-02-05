«صاحبتي وبنتي وحبيبتي».. مروان عطية يفاجئ خطيبته في عيد ميلادها

منذ ظهورها معه في إحدى مباريات الأهلي، أصبح عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء يتابع سلمى صقر، خطيبة لاعب وسط الفريق مروان عطية، في ظل قصة الحب الكبيرة التي تجمع بينهما، حيث يحرصان على مشاركة متابعيهما على السوشيال ميديا، مناسبتهما سويا، فضلا عن دعمها المستمر له في المباريات.

مفاجأة كانت في انتظار خطيبة مروان عطية، سلمى صقر، خلال احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين منذ ساعات، حيث حرص اللاعب على إعداد حفل خاص لها، ظهر خلاله الثنائي مرتديين اللون الأسود، بينما اختارا اللون الأبيض لديكور حفل عيد الميلاد.

كيف فاجأ مروان عطية خطيبته في عيد ميلادها؟

«كل سنة وأنت صاحبتي وبنتي وحبيبتي»، جزء من أغنية للفنان رامي صبري، اختارها مروان عطية للاحتفاء بعيد ميلاد خطيبته، من خلال وضع صور الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كيف ردت خطيبة مروان عطية على احتفاله بعيد ميلادها؟

«كل سنة وأنت أجمل هدية والله»، هكذا ردت سلمى صقر، على احتفال لاعب الأهلي بعيد ميلادها، بينما تمنى المتابعين لها سنة سعيدة، إذ كتب أحدهم: «ربنا يخليهالك يا نجم النص، والله تستاهل كل خير»، فيما علق آخر: «ربنا يخليكم لبعض يا نسر الأهلي».