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«المركزية» للمشاركة مع القطاع الخاص: خدمات التعهيد هي الاستثمار الأفضل الآن في مصر

كتب:

طارق صقر
12:15 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

أكّد المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنّ ارتفاع تكلفة الاقتراض يجعل الاستثمار في خدمات التعهيد والتصدير، هو الخيار الأمثل للقطاع الخاص في الوقت الحالي.

ارتفاع تكلفة الاقتراض:

أوضح «حنورة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «ten» مساء الاثنين، أنّ تكلفة الاقتراض مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 27%، مما يرفع تكلفة الاستثمار إلى أكثر من 55%.

صعوبة تثبيت سعر الفائدة:

أشار إلى أن شركات القطاع الخاص كانت تعتمد على القروض طويلة الأجل (10 سنوات) مع تثبيت سعر الفائدة، لكن هذا الأمر لم يعد متاحًا الآن بسبب تغير سعر الفائدة بشكل متكرر، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تغير سعر الفائدة كل 6 شهور على الأقل.

خدمات التعهيد هي الاستثمار الأفضل:

شدد على أن خدمات التعهيد والتصدير هما أفضل مجالات الاستثمار في الوقت الحالي، إذ تشمل خدمات التعهيد العديد من الخدمات مثل مراكز الاتصال (الكول سنتر) لحل مشاكل العملاء.

مصر رائدة في خدمات التعهيد:

أشار حنورة إلى أن شركات عالمية مثل مرسيديس تعتمد على خدمات التعهيد، وأن الهند هي الدولة الرائدة في هذا المجال، بينما تحتل مصر حاليًا مرتبة جيدة في تقديم هذه الخدمات.

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