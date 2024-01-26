سعر الحديد الآن.. تراجع في أسعار الطن الاستثماري

شهدت أسعار الحديد في مصر، اليوم الجمعة 26-1-2024 تراجعا فيما يخص الحديد الاستثماري، ذلك بعدما انخفض اليوم في الأسواق لما يقارب الـ 366 جنيها للطن الواحد، بحسب ما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وقد وصل سعر طن الحديد الاستثماري عند 44 ألفًا و580 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

فيما ثبت سعر طن حديد عز ليباع اليوم بـ47 ألفا و460 جنيها كتسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حدید المصریین اليوم

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 42 ألفا و700 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 42 ألفا و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 42 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 42 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 42 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 42 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

وأما أسعار الحديد اليوم السبت عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 555 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فقد وصل لـ 507 دولارات للطن الواحد.