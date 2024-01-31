رانيا يحيى لـ«الشاهد»: تقديم الألحان الشرقية بالآلات الموسيقية الغربية أحدث مزجا ثقافيا

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن جمهور أكاديمية الفنون جمهور خاص، نظرًا لأنه يدرس الموسيقى الغربية وليست الشرقية، والدراسة في الكونسفتوار بأكاديمية الفنون جعلتهم مطلعين منفتحين على الموسيقى الغربية الكلاسيكية، التي هي أصل الدراسة والفن المقدم في الأوبرا.

وأضافت يحيى، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز: «عندما وجدنا الجمهور في حفلات الصولو ليس كبيرا نظرا لأن جمهورنا محدود وصفوة للغاية، بدأنا في تقدم مؤلفات لمؤلفين مصريين مثل الدكتور راجح داوود وعمر خيرت والدكتور جمال سلامة وكل المؤلفين المصريين».

وتابعت: «أصبحت من هنا الحكاية مختلفة والجمهور يكون متنوع أكثر والشعور بمذاق الشرقي الخاص بنا بشكل أكبر، وبدءوا الناس يطلبوا مني أنا ورشا شقيقتي في تقديم ألحان شرقية الخاصة بالأغاني الخاصة بنا لكبار المغنيين والمطربين وتقديمها بالآلات الغربية سواء بالفيولا أو الفلوت، ما أحدث تنوع ثقافي وحالة من المزج الثقافي بين الشرق والغربي».