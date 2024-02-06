عبدالقادر شهيب: دور الأجيال القديمة من الصحفيين في إعداد الشباب مهنيا تراجع

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنّ دور الأجيال القديمة من الصحفيين في إعداد الأجيال الجديدة مهنيا تراجع، وهذا عامل مهم في انخفاض الاهتمام بالمهنية.

مشكلات الصحافة في مصر

وأضاف «شهيب»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أحد مشكلات الصحافة في مصر لا يكمن في النظام الحاكم أو السلطات المتداولة في حكم مصر خلال السنوات السابقة، لكنه يكمن في التراجع المهني.

وتابع الكاتب الصحفي: «أصبحنا نرى أشياءً تثير الاستفزاز، وأتذكر أنه في مجلة المصور جرى وضع جملة عدو الله تعليقا على صورة أحد كتابنا الكبار، وجرى اكتشاف الأمر في المراجعة فورا».

وواصل: «هناك صحفيون مميزون من الأجيال الشابة ولديهم مهارات مهنية لا سبيل إلى إنكارها أو التغاضي عنها، أما الأغلب فقد ظلمهم الكبار لأنهم لم يقوموا بإعدادهم، مثلا الجندي قبل أن يخوض المعركة يعد إعدادا جيدا قبل بدايتها، وهذا ما لم يحدث مع الأجيال الصغيرة من الصحفيين والصحفيات، وهذه مسؤولية الصحفيين الكبار التي لم يؤدوها بشكل جيد».