إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان.. لماذا وجه الشكر لفريقه الطبي؟
كتب:
تامر نادر
11:57 م | الإثنين 05 فبراير 2024
إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان
أجواء حزينة تسيطر على القصر الملكي في بريطانيا وكل محبي الملك تشارلز؛ مع إعلان إصابته بمرض السرطان، بعد أن سبق تعرُّضه لوعكة صحية شديدة الشهر الماضي تطلبت دخوله المستشفى وإجراءه عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.
إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان
بحسب ما ورد على موقع «العربية»، فقد أعلن قصر بكنغهام، إصابة الملك البريطاني تشارلز بمرض السرطان، من خلال إصدار بيانًا رسميًا، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى أن الملك بدأ في برنامجه العلاجي.
وجاءت كلمات بيان قصر بكنغهام ثقيلة على قلوب محبي الملك البريطاني تشارلز؛ إذ ذكر البيان: «خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلًا من أشكال السرطان».
بدء البرنامج العلاجي
وأضاف البيان: «بدأ الملك اليوم برنامجًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة»، لافتًا إلى أن الملك تشارلز عَبر عن شكره وامتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، وأن هذا التدخل لإنقاذ حياته جاء ممكنًا بفضل الإجراء الذي خضع له في المستشفى مؤخرًا.
قصر باكنغهام يعلن إصابة #الملك_تشارلز الثالث بالسرطان وبدء تلقيه العلاج#العربية pic.twitter.com/qAccIPxijp— العربية (@AlArabiya) February 5, 2024
سبب مشاركة تشخيص الحالة الصحية للملك تشارلز
واختار الملك البريطاني تشارلز أن يكون إيجابيًا تمامًا في رحلته العلاجية، بحسب «البيان»، الذي أكد أن الملك يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن، وأن مشاركة الملك تشخيص حالته الصحية جاء منعًا للتكهنات، إلى جانب الأمل في فهم الجمهور لجميع مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم، إلا أن البيان لم يذكر نوع السرطان الذي أُصيب به الملك.