إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان.. لماذا وجه الشكر لفريقه الطبي؟

أجواء حزينة تسيطر على القصر الملكي في بريطانيا وكل محبي الملك تشارلز؛ مع إعلان إصابته بمرض السرطان، بعد أن سبق تعرُّضه لوعكة صحية شديدة الشهر الماضي تطلبت دخوله المستشفى وإجراءه عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.

إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان

بحسب ما ورد على موقع «العربية»، فقد أعلن قصر بكنغهام، إصابة الملك البريطاني تشارلز بمرض السرطان، من خلال إصدار بيانًا رسميًا، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى أن الملك بدأ في برنامجه العلاجي.

وجاءت كلمات بيان قصر بكنغهام ثقيلة على قلوب محبي الملك البريطاني تشارلز؛ إذ ذكر البيان: «خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلًا من أشكال السرطان».

بدء البرنامج العلاجي

وأضاف البيان: «بدأ الملك اليوم برنامجًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة»، لافتًا إلى أن الملك تشارلز عَبر عن شكره وامتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، وأن هذا التدخل لإنقاذ حياته جاء ممكنًا بفضل الإجراء الذي خضع له في المستشفى مؤخرًا.

سبب مشاركة تشخيص الحالة الصحية للملك تشارلز

واختار الملك البريطاني تشارلز أن يكون إيجابيًا تمامًا في رحلته العلاجية، بحسب «البيان»، الذي أكد أن الملك يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن، وأن مشاركة الملك تشخيص حالته الصحية جاء منعًا للتكهنات، إلى جانب الأمل في فهم الجمهور لجميع مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم، إلا أن البيان لم يذكر نوع السرطان الذي أُصيب به الملك.