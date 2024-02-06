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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هشام جمال: «صور قراءة الفاتحة اتسربت بدون إذن»

كتب:

محمد عزالدين
01:32 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
هشام جمال

هشام جمال

كشف الفنان هشام جمال، أنه اتفق في البداية مع خطيبته ليلى زاهر على اقتصار احتفالهما على الأسرتين فقط وبشكل خاص تماما، وذلك أثناء قراءة الفاتحة.

وأضاف هشام جمال، خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، «كنا متفقين على عدم الإفصاح عن الأمر في البداية، حتى الخطوبة إلا أن شخص ما من الموجودين صور بدون إذن ونشر الصور، وبالتالي تم الإفصاح عن الأمر».

من جانبها قالت ليلى زاهر: «هشام لم يلُمني وقتها على أي شيء، وقال لي عادي، حتى يجعل الأمر بسيطا».

 

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