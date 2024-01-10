أماكن الخروج في بني سويف 2024 لقضاء إجازة نصف العام الدراسي.. ممشى سياحي

مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، تتنوع أماكن الخروج في محافظة بني سويف 2024، ما بين ترفيهية ودينية وثقافية وغيرها، كذلك تحرص الأسر على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات لتكون لقضاء وقت ممتع بأقل تكلفة.

أماكن الخروج في بني سويف 2024

وتستعرض «الوطن» أهم أماكن الخروج في بني سويف 2024 في محافظة بني سويف بأقل تكلفة، والتي تشمل التالي:

1 ــ الممشى السياحي بكورنيش النيل، والذي يُعد من أهم الخروج في بني سويف 2024بأقل تكلفة «مجانا»، و يمكن للأهالي التنزه داخله والاستمتاع بالمناظر الخلابة لنهر النيل والممشى السياحي في ظل وجود حديقة للأطفال تحتوي على عدد من الألعاب التي يمكن للأطفال استغلالها خلال تواجدهم.

2 ــ حديقة الحيوان، والتي تُعد من أهم أماكن الخروج في اجازة منتصف العام، إذ تبلغ تكلفة التذكرة 5 جنيهات، ويمكن للأسرة الاستمتاع بالحديقة ومشاهدة الحيوانات داخلها على مدار يوم كامل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء، إذ تضم أسود وفرس النهر وقرود وغيرها.

3 ــ أماكن دينية وأهما مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، وديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بمركز ناصر، ودير بياض العرب بشرق النيل والذي يُعد أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

4 ــ عدد من الحدائق العامة، حيث تمتلك محافظة بني سويف عددا من الحدائق العامة مفتوحة أمام المواطنين يمكن قضاء يوم في الاجازة داخلها، حيث تعد أحد أهم أماكن الخروج في بني سويف.

5 ــ هرم ميدوم، والذي يقع في أقصى شمال المحافظة وتحديدُا في قرية ميدوم بمركز الواسطى شمال المحافظة.