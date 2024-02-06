«التضامن»: إطلاق مرصد «وعي» لتوفير معلومات كافية عن أوضاع الأسر قريبا

زفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لأسر المجتمعات المحلية، موضحة أنه سيتم عمل سلسلة من الأبحاث وإطلاق مرصد «وعي» خلال الفترة القليلة المقبلة لتوفير معلومات كافية عن أوضاع الأسر في المجتمعات المحلية.

تفاصيل مرصد «وعي»

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرصد سيوفر معلومات لحوالي 3 و4 ملايين أسرة دورياً، مرتين في العام، لافته إلى وجود خطة طموحة في الوزارة للاهتمام بكبار السن فهم ليسوا مرضى ويجب الاستفادة من خبراتهم الطويلة في الحياة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة الوزارة الفترة المقبلة، تركز على دعم الجمعيات المتوسطة وجمعيات تنمية المجتمع في القرى، فضلاً عن تكافؤ الفرص من خلال دفع مصروفات الطلاب غير القادرين وتوفير فرص علاج لذوي الإعاقة والانتشار بمراكز التأهيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت الوزيرة، أن حملة «هنوصلك» منتشرة في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية بطاقة الخدمات المتكاملة وطرق استخراجها، لافته إلى أنه من المقرر التوسع في حملات برنامج وعي على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت إلى مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية بثلاثة أجنحة منها برنامج وعي الذي يقدم عددًا من الرسائل التي تحث على السلوك الإيجابي وحقق نجاحات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري.