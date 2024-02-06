بعد «الملكة» و«ليه تعيشها لوحدك».. ضعف الإيرادات يهدد فيلم «أنا وابن خالتي»

حقق فيلم «أنا وابن خالتي» إيرادات متدنية خلال الأيام الماضية، إذ لم تتجاوز إيراداته 2.203 جنيه أمس الاثنين في دور العرض، في حين أنه بلغ إجمالي الإيرادات بعد 4 أسابيع مليوني و144 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن غرقة صناعة السينما، ما يهدد الفيلم بالسحب من السينمات خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن العام الجاري شهد طرح مجموعة كبيرة من الأفلام في دور العرض السينمائي تجاوزت الـ13 فيلما خلال شهر واحد، إلا أن ضعف الإيرادات تسبب في سحب بعض الأفلام منها فيلم «الملكة» للمخرج سامح عبد العزيز، والذي يعتبر البطولة السينمائية المنفردة الأولى لهالة صدقي.

«الملكة» يحقق 456 ألف جنيه في أسبوعين

ولم يستمر الفيلم في السينمات لأكثر من أسبوعين، وذلك لتحقيقه إيرادات صفرية في آخر يومين له بالسينمات، فيما جاءت حصيلة الإيرادات خلال 15 يوم عرض بالسينما 456 ألفا و953 جنيها فقط.

أما السحب الثاني من نصيب فيلم «ليه تعيشها لوحدك» إخراج حسام الجوهري، بعد 4 أسابيع من العرض، حقق خلالها إيرادات بلغت 578 ألف جنيه فقط.