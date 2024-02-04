سحب فيلم ليه تعيشها لوحدك من السينما بعد 4 أسابيع

أصبح فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير، خارج المنافسة بعد سحبه من جميع دور العرض السينمائي خلال الساعات القليلة الماضية، لتحقيقه إيرادات ضعيفة، وتذيله قائمة الإيرادات اليومية منذ انطلاق عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ليه تعيشها لوحدك، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما نحو 578 ألف جنيه، وكان آخر رقم حققه في السينما يوم الجمعة الماضي 924 جنيها فقط، الأمر الذي أدى إلى رفعه من السينمات، ليلحق بفيلم الملكة بطولة هالة صدقي الذي تم سحبه من دور العرض بعد أسبوعين فقط وتحقيقه نحو 460 ألف جنيه.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

قصة الفيلم

تدور القصة في إطار رومانسي اجتماعي، من خلال صديق يقع في غرام ابنة صديقه الوحيد، دون النظر لأي اعتبارات تتعلق بفارق السن بينهما الذي يتجاوز 30 عاما، الأمر الذي يفتح باب الأزمات بين الصديقين.