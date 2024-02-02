سبب سحب فيلم الملكة لـ هالة صدقي من السينمات بعد 15 يوم عرض فقط

بعد 15 يوما فقط من طرح فيلم الملكة بطولة هالة صدقي بدور العرض السينمائي، جرى سحبه من جميع دور العرض ورفعه نهائيًا، لعدم تحقيقه أي إيرادات يومي الأربعاء والخميس الماضيين «زيرو إيرادات»، وعدم قدرته على المنافسة أمام الأفلام الأخرى المعروضة حاليًا، وذلك حسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أشار «الدفراوي» لـ«الوطن»، إلى أن فيلم الملكة جاء في المراكز الأخيرة بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، فيما تذيل القائمة فيلما أنا وابن خالتي، وليه تعيشها لوحدك، ومع ذلك جرى سحب «الملكة» فقط من السينمات، وذلك لتحقيقه إيرادات صفرية يومي الأربعاء والخميس.

إيرادات فيلم الملكة في أسبوعين

أشار إلى أن آخر رقم في الإيرادات التي حققها فيلم الملكة بطولة هالة صدقي، كان يوم الاثنين الماضي بواقع 6 آلاف و857 جنيها، فيما جاءت حصيلة الإيرادات خلال 15 يوم عرض بالسينما 456 ألفا و953 جنيها فقط.

أبطال فيلم الملكة

فيلم الملكة الذي كان يحمل اسم «كتف قانوني» في البداية قبل تغييره، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وميسرة، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.