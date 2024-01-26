فيلم أنا وابن خالتي يحقق 2 مليون جنيه في 23 يوما بالسينما

وصلت إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» على مدار 23 يوم عرض بالسينما إلى نحو 2 مليون و46 ألف جنيه، واحتل المركز التاسع بالقائمة اليومية لإيرادات الأفلام، حيث سبقه في المراكز الخمسة الأولى أفلام: الحريفة، رحلة 404، الإسكندراني، أبو نسب، ليلة العيد.

إيرادات فيلم أنا وابن خالتي

وحقق فيلم أنا وابن خالتي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس بـ25 ألفا و167 جنيها، فيما جاء في ذيل القائمة فيلم ليه تعيشها لوحدك؟ بطولة خالد الصاوي وشريف منير، حيث حقق إيرادات أمس بإيرادات 4 آلاف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم أنا وابن خالتي

يقود بطولة الفيلم سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، لأول مرة المطرب علي لوكا، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف كتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج أحمد صالح.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم أنا وابن خالتي، في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال شخصية سيد رجب وابن خالته بيومي فؤاد، وحرص كل منهما منذ الطفولة على أن يظهر للجميع أنه أفضل من الآخر.