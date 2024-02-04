فيلم أنا وابن خالتي يتذيل الإيرادات اليومية في دور العرض بـ3 آلاف جنيه

تذيل فيلم أنا وابن خالتي قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذكر بدور العرض السينمائي، أمس السبت، وذلك بعد رفع فيلم ليه تعيشها لوحدك بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة خلال الفترة الماضية.

فيلم أنا وابن خالتي يتذيل الإيرادات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم أنا وابن خالتي تذيل قائمة الإيرادات يوم أمس السبت، حيث حقق إيرادات بلغت 3 ألاف جنيه فقط.

يذكر أن فيلم أنا وابن خالتي يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادى مهنا وميمي وسارة عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، وإخراج أحمد صالح.

أما فيلم ليه تعيشها لوحدك فيشارك فيه عدد آخر من الفنانين، من بينهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف ومؤمن نور وأمينة شلباية، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج حسام الجوهري.