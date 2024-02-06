قافلة طبية للكشف على أهالي قرية حاجر خزام بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية حاجر خُزام التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، في إطار خطة الدولة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح «بدران» أن القافلة الطبية تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان.

صحة قنا

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة، عقد ندوة للمواطنين، والتوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيًا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بشكل مجاني.