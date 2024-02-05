انتهاء البرامج التدريبية للأطباء المكلفين بـ«صحة قنا»

أنهت مديرية الشؤون الصحية بقنا فعاليات الحزمة التدريبية المكثفة للأطباء الجدد وذلك قُبيل تسلمهم العمل في المستشفيات والوحدات الصحية.

تدريب الأطباء الجدد في قنا

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحزمة التدريبية التي استمرت خلال الفترة من 8 يناير وحتى 4 فبراير، قدمت مجموعة مكثفة من التدريب الفني للأطباء المقرر استلامهم العمل بالوحدات الصحية.

وأضاف «بدران»، الحزمة التدريبية شملت التدريب على جميع الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية من خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وطب الأسرة والأعمال الوقائية والطب الشرعي والإداريات ومكافحة العدوى وبرنامج الطفل والأم.

تطبيق برامج متنوعة في التدريب

وأوضحت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، أن الدورة شملت عرضا لتطبيق برامج طب الأسرة وطريقة فتح الملفات العائلية بالوحدات، وقدمت عرضا للمبادرات الرئاسية المختلفة وكيفية تنفيذها على المترددين على الوحدات الصحية، وعرض لأنواع الطعوم واللقاحات المختلفة وأعمال الترصد بالإدارات ووسائل الحفاظ علي الممتلكات بالوحدات الصحية والحفاظ عليها.

وأشار إلى تسليم الأطباء الجدد شهادات إتمام الدورة في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، معربة عن امتنناها للأطباء الجدد على استفادتهم الملحوظة في التدريب وحرصهم على الاستفادة والتعلم.