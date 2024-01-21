وكيل «صحة قنا» يوجه بمتابعة الانضباط الإداري في الوحدات الصحية

عقد السيد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعا موسعاً صباح اليوم مع مديري التفتيش المالي والإداري بالإدارات الصحية المختلفة لمناقشة الأعمال ووضع خطط تشغيلية مناسبة.

مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا

حضر الاجتماع جابر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري في المديرية ومسؤولي التفتيش المالي بالمديرية وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور محمد الانضباط الإداري بالوحدات الصحية من خلال الآتي:

- التشديد علي متابعة الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية والمسائية.

- متابعة الوحدات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتأكد من كامل الفريق المناوب بها.

- العمل علي متابعة وحدات التطوير الجديدة؛ للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات اللازمة بصورة جيدة.

- تأكيد متابعة المخزون بالوحدات والمستشفيات والإستفادة القصوى من المخزون سواءً من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتواجدة بتلك المخازن.

- متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة بالمستشفيات.

- المتابعة المستمرة للوحدات الصحية الجديد التي تم إستلامها مؤخراً ويجري العمل على فرشها للبدء في تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد الدكتور بدران الدور الرقابي لمسؤولي التفتيش، وضرورة العمل على الوقوف معوقات العمل ورفع التقارير الدورية؛ لتصحيح الأخطاء ووضع خطط الإصلاح والمعالجة.