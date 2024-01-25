صحة قنا: إجراء 78 ألفا و 666 جلسة علاج طبيعي خلال 2023

نجحت الفرق الطبية في قنا، من خلال ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي التابعين لمديرية الصحة خلال عام 2023 في نشر خدماتها الصحية والإنسانية في جميع رُبوع المحافظة، مقدمة يد العون للمرضى مع الحرص على سلامتهم ورعايتهم.

العلاج الطبيعي

وبحسب بيان صحة قنا اليوم، أوضح السيد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح فرق العلاج الطبيعي بقيادة الدكتور أحمد الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية خلال عام 2023 في العديد من النواحي الطبية والعلاجية، وذلك من خلال عمل 78 ألفا و 666 جلسة علاج طبيعي من خلال أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة «المشروع الأوروبي» وبدء العمل بالقسم، وتشغيل وتسليم العمل لـ157 ممارسا للعلاج الطبيعي «جدد» وتوزيعهم على مستشفيات ووحدات الصحة بهدف زيادة القدرة التشغيلية بتلك المستشفيات والوحدات الصحية.

صحة قنا تنجح في تدريب ممارسي العلاج الطبيعي

كما نجحت إدارة العلاج الطبيعي في تدريب خريجي الدفعة الجديدة من ممارسي العلاج الطبيعى على المهارات الأساسية والطرق الحديثه للعلاج الطبيعي وأخلاقيات المهنة، وعقد دورات تدريبية لأخصائي و ممارسي العلاج الطبيعي حول أساسيات العمل، والتي استفاد منها ما يقرب من 100 من ممارسي العلاج الطبيعي، وعقد دورات تدريبية في العلاج الطبيعي بالعديد من المجالات الحديثة.

وأشار «الديب» إلى دور فرق العلاج الطبيعي في علاج مرضى الإنزلاق الغضروفي العنقي والقطني، المشاركة في التدريبات التخصصية بأكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة والعمل على تغطية كافة المستشفيات بأقسام العلاج الطبيعي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وسهولة الحصول على الخدمة، وتفعيل 10 وحدات صحية مفعل بها العمل بأقسام العلاج الطبيعي سعياً منهم لسهولة تلقي أبناء المحافظة الخدمة.