حزب مصر أكتوبر: تراجع سعر الدولار ضربة قوية للسوق السوداء

أكّدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر إنَّ التراجع الذي شهدته أسعار الدولار بالسوق جاء نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء

وقالت جيهان مديح في تصريحات لها، إنَّ تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء، تسبب في ارتفاع سعر الدولار وأثر سلبًا على النظام الاقتصادي، موضحة أنَّ الحملات التي شنتها الجهات المعنية على تجار العملة الأجنبية خارج السوق المصرفي، كان لها مردودًا قويًا على مختلف انخفاض الأسعار والسلع.

تكثيف الحملات الرقابية

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة تجار العملة، فضلًا عن تغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للحد من انتشار تلك الظاهرة، مطالبة الحكومة بمزيد من السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج، لإيداع الأموال في البنوك بشكل مباشر بعيدًا عن السوق السوداء، فضلا عن توطين المنتج المحلي الذي يعد سببًا رئيسيًا لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.