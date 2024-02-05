أحمد موسى: الدولار لن يرتفع لـ100 جنيه في السوق السوداء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أسعار الدولار والذهب غير حقيقية، معلقا: «الدولار لن يرتفع لـ100 جنيه في السوق السوداء؛ لأنه سيستمر في الانخفاض الفترة المقبلة ونحتاج للقضاء على السوق الموازية».

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر استوردت بـ83 مليار و900 مليون دولار في عام 2022، وانخفض الرقم لـ72 مليار دولار في 2023، «يعني أكثر من 11 مليار دولار فارق في الفاتورة الاستيرادية».

ولفت إلى أن الدولة تمكنت من الحفاظ على الصادرات، بتخطي رقم 35 مليار دولار، عدا المواد البترولية، مشيرا إلى أن السلع المصرية مطلوبة في الخارج، علاوة على أن فاتورة الاستيراد لابد أن تنخفض كثيرا.

وتابع أحمد موسى: «تقليل فاتورة الاستيراد يعني مواجهة أزمة الدولار في السوق، ومواد البناء تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية للخارج بـ8 مليارات و807 ملايين دولار».

وقال أحمد موسى: «السوق السعودي والإماراتي والتركي والأمريكي والإيطالي هم أكبر الأسواق التي تصدر لها مصر منتجاتها، وارتفعت صادرات مصر للسوق الإفريقي لـ7% ويمكن أن تصل لـ50%».

وتابع أحمد موسى قائلا: «السوق الإفريقي أصبح مقصدا لمصر؛ لأن التصدير لإفريقيا سيحل أزمة الدولار، وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف القطاعات».