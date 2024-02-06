تحذير لمرضى القلب.. 4 أعشاب تعرض صحتكم للخطر

أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة حول العالم، وتشمل جميع المشاكل الصحية التي تصيب الأوعية الدموية والقلب، لذا يُنصح مرضى القلب بمراعاة الكثير من الأمور خلال عاداتهم اليومية، وخاصة العادات الغذائية، لأن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتعارض مع الأدوية التي يتناولونها وتزيد من خطر الحالة، بحسب ما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي، منها 4 أعشاب طبيعية تنناولها في التقرير التالي.

رغم فائدة الأعشاب الطبيعية، واحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، إلا أن هناك بعض الأعشاب التي قد تضر بصحة مريض القلب لأنها تتسبب في رفع ضغط الدم وضربات القلب، بحسب ما أكده الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية.

4 أعشاب تهدد مرضى القلب

ورصد الدكتور جمال في حديثه لـ«الوطن» تلك الأعشاب كالتالي:

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين، بما قد يضر مرضى القلب والأوعية الدموية، لأنه يزيد من فرص رفع ضغط الدم وبالتالي يحدث اضطراب نبضات القلب.

- الجنسنج

من النباتات التي تؤثر بالسلب على مرضى القلب، لأنها تتفاعل مع أدوية سيولة الدم وتحدث تغيير في نسق ضربات القلب ومستوى ضغط الدم.

- الزنجبيل

تناول جرعات كبيرة من الزنجبيل يضر بصحة مرضى القلب، لأنه يمنع تخثر الدم كما يتعارض مع بعض الأدوية التي يتناولها مرضى القلب.

- البردقوش

يعمل الإفراط في تناول عشبة البردقوش في حدوث انخفاض معدلات ضربات القلب، وبالتالي قد يتعرض مرضى القلب لخطر كبير نتيجة تناوله.

نصائح مهمة لمرضى القلب

ونصح استشاري التغذية العلاجية مرضى القلب، باتباع بعض الخطوات للمساعدة في السيطرة على مستويات ضغط الدم والحد من مخاطر أمراض القلب، مثل المحافظة على الوزن المناسب باتباع نظام غذائي صحي، والامتناع عن التدخين، وتجنب التوتر والضغط النفسي، فضلًا عن ضبط مستويات سكر الدم وأخذ قسط كافي من النوم.