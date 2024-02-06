هل يمكن أن يموت الإنسان واقفا؟.. حدثت لجماهير ليفربول

الموت من الحقائق التي تقع بشكل يومي، ورغم ذلك هناك مواقف ترتبط به، بعضها يكون غريبا ونادرا ويصبح مثيرا للجدل أو الأسئلة، ومنها ماذا يحدث للجسم عند الموت، وهل يمكن للإنسان أن يموت واقفا؟.

في 15 أبريل 1989، عندما وقعت كارثة ملعب «هيلزبورو»، والتي تعد أسوأ كارثة رياضية في تاريخ إنجلترا، إذ وقعت الحادثة في ملعب مكتظ بالجماهير، وهو ملعب هيلزبوروالخاص بنادي شيفيلد الإنجليزي، وقُتل 97 من جماهير ليفربول، بعضهم تحطمت الحواجز المعدنية فوقهم، والبعض الآخر تم دهسه، فيما اختنق البعض الآخر.

كان هناك اعتقاد بأن بعض هؤلاء المشجعين ماتوا أثناء وقوفهم، فهل هناك سبب علمي وراء إمكانية حدوث ذلك؟.

هل يمكن للإنسان أن يموت واقفا؟

حوادث عديدة تم نشرها بحسب موقع «health digest»، تتعلق بأشخاص لقيوا حتفهم وهم في وضع مستقيم، إذ عثر على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يُدعى أندرو إيفانز، والذي وصف الطبيب الشرعي وفاته بأنها «غريبة»، ميتًا وهو واقفًا في منزله في شرق جرينستيد، غرب ساسكس ويده في خزانة المطبخ، وورد أنه لم يكن في وعيه وقت وفاته.

لم تكن حالة إيفانز الأولى، إذ وقعت حالة وفاة أخرى في إدمونتون، كندا، لصبي يبلغ من العمر 18 عامًا، توفي بعد أن وقف من خلال فتحة سقف سيارة سيدان واصطدم رأسه بعارضة خرسانية في مرآب للسيارات في مركز تجاري، بحسب التقرير.

ماذا يحدث للجسم عند الموت؟

تيبس الموت هو أحد التغيرات الجسدية التي تحدث بعد وفاة شخص ما، عادة بعد حوالي ساعتين من وفاته، ولكن يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى يومين، وفقًا لموقع «Medicine Net».

التقرير أكد أنه حتى لو مات شخص ما أثناء وقوفه، فهناك احتمال كبير أن يسقط جسده على الأرض في غياب أي شيء يبقيه في وضع مستقيم بسبب ما يحدث أثناء تيبس الموت.

«هناك ست مراحل للتصلب بعد الموت وهم الغائب، والحد الأدنى، والمعتدل، والمتقدم، والكامل، والمنتهي»، بحسب التقرير، وخلال هذه المراحل، تنتقل العضلات من كونها ناعمة ومتحركة إلى تصلب تدريجي وكامل.

بعد الموت، لا يرسل دماغك إشارات إلى عضلاتك أو أي أعضاء أخرى، يؤدي هذا إلى نقص نيوكليوتيد أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي يمنح العضلات الطاقة اللازمة للقيام بوظائفها، وهو ما يؤدي إلى تيبس الموت.

وبحسب الباحثة الأسترالية، أليسون ويلسون، بجامعة سنترال كوينزلاند في روكهامبتون وفريقها البحثي، فإن الجسم قد يكون مضطربًا ويغير أوضاعه بعد الموت، موضحة في تصريحات لموقع «medical news today»: «نعتقد أن الحركات تتعلق بعملية التحلل، حيث يتحنط الجسم وتجف الأربطة حينها».