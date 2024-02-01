احذر 5 أطعمة تسبب الموت المفاجئ في هذه الحالة.. من بينها السوشي

لا شك في أهمية الطعام والمواد الغذائية للجسم، حيث يمده بالطاقة والفيتامينات اللازمة لبقائه على قيد الحياة، وعلى الرغم من الفوائد التي لا حصر لها، إلا أن هناك بعض الأطعمة قد تسبب الوفاة فور تناولها، لما تحمله من خلل بنظامها الطبيعي.

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح في التالي بعض الأطعمة التي تسبب الموت فور تناولها.

البطاطا

عند ميل البطاطا إلى اللون الأخضر، تشكل في هذه الحالة خطرا يُهدد حياة من يتناولها، حيث تكون محتوية على مادة السولانين السامة، والتي تؤدي للموت الفوري.

المشروم

هو نبات فطري يوجد منه أنواع عديدة، ليست كلها صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ أن هناك بعض الأنواع التي تتسبب في الموت فور تناولها، لما تحتويه من مواد سامة، ومن هذه الأنواع ما يأتي بلون قشور مختلف عن الجزء السطحي، أو الذي يميل لون ساقه للأحمر، بالإضافة إلى الذي يحتوي على حلقة بيضاء حول الساق.

السوشي

يمكن أن يؤدي السوشي إلى الموت في حالة تناوله بصورته النيئة، حيث يحتوي في ذلك الوقت على بكتريا سامة، ومادة السيانيد، التي بدورها تؤدي للوفاة الحالية.

الوجبات الدسمة

من مسببات الموت عند تناولها الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، في حالة تناولها قبل النوم بشكل مباشر، إذ يمكن أن تتسبب في قطع النفس المفاجئ أثناء النوم.

الماء المثلج

قد يؤدي الماء المثلج إلى القتل، في حالة تناوله وسط أجواء ساخنة، أو في حالة بذل مجهود قوي، ما يتسبب في احتقان الأنف والصداع النصفي، كما ينتج عنها تباطؤ شديد في الدورة الدموية، وبالتالي يحدث موت مفاجئ.