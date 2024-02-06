لذوي الهمم.. كيف تحصل على معاشين؟

حدد المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حسام الدين أمين، عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المواطن ليتمكن من الجمع بين معاشين، من بينها أن يكون مصري الجنسية، أو يحمل جنسية أخرى ولكن بشرط المعاملة بالمثل، وحاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الطبي الصادر والمعتمد من التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تثبت عجزه.

الأوراق المطلوبة

أما المستندات المطلوبة من المواطنين تتمكن في الحصول على خدمة الجمع بين أكثر من معاش، والتي جاءت على النحو التالي:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.

- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.