جزء سابع من سلسلة «Jurassic Park» في دور السينما بحلول 2025

أصبح جمهور السينما الأمريكية على موعد مع جزء جديد من سلسلة أفلام «Jurassic Park»، وبعد أقل من عامين من الاعتقاد بأن «Jurassic World Dominion» هو الجزء الأخير من السلسلة، كشف الحساب الرسمي لـ«Jurassic World» على «إنستجرام» عن موعد طرح الجزء السابع من سلسلة الأفلام في دور العرض السينمائي بحلول 2 يوليو 2025.

ولم يكشف الحساب الرسمي لسلسلة الأفلام عن مزيد من المعلومات بخلاف تاريخ إصدار الفيلم، إلا أن موقع «هوليوورد ريبورتر» كشف أن بعض الكتاب سيعودون لتقديم فيلم روائي طويل جديد من السلسلة الشهيرة.

ومن المقرر أن يعود ديفيد كوب الذي كتب سيناريوهات الفيلم الأصلي «Jurassic Park» والجزء الثاني منه «The Lost World: Jurassic Park»، وكلاهما مقتبس عن كتب مايكل كرايتون التي تحمل الاسم نفسه، لكتابة السيناريو بقصة جديدة.

محادثات مع ديفيد ليتش لإخراج الجزء السابع من «Jurassic Park»

بينما تجرى محادثات مع ديفيد ليتش مخرج «Bullet Train» ليتولى إخراج الفيلم، بينما انضم مخرج الجزء الأول ستيفن سبيلبرج إلى المشروع السينمائي كممنتج تنفيذي.

منذ إصدار فيلم «Jurassic Park» عام 1993، حقق أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات التالية تم إصدار أجزاء جديدة منها: «The Lost World: Jurassic Park» لعام 1997، و«Jurassic Park III» لعام 2001، و«Jurassic World» لعام 2015، و«Jurassic World: Fallen Kingdom» لعام 2018، بالإضافة إلى «Jurassic World Dominion» في عام 2022، والذي حقق إيرادات وصلت إلى مليار دولار.