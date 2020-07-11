استئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion: لا وجود لكورونا

أعلنت Universal Pictures استئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة، ونفى الاستوديو تقريرًا صحفيًا عن توقف الإنتاج بسبب اختبارات كورونا الإيجابية بين أفراد الطاقم، بحسب موقع Variety.

وقال المتحدث باسم Universal Pictures: "أي تقارير تشير إلى أن فيلم Jurassic World: Dominion قد توقف إنتاجه، فهي تقارير غير صحيحة بشكل قاطع"، وأضاف: "الفيلم في مرحلة الإنتاج في يومه الخامس من التصوير، ويسعدنا أن نكون أمام الكاميرا في هذا المشروع الرائع".

Jurassic World: Dominion من إخراج Colin Trevorrow، وبطولة بريس دالاس هوارد، كريس برات ،وجيف جولدبلوم.. ولورا درن.. ومن المقرر طرحه بدور العرض في 22 يونيو 2021.

وتمر السينما بواحدة من أسوأ فتراتها على الإطلاق، وتم تأجيل تصوير عدد من الأفلام، وبدأت أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، إعلان تأجيل إقامة فعالياتها.

وأجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وأجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ73 إلى يوم 11 أبريل 2021.

وأعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021.

كما أعلنت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021.