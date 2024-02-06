علي جمعة يكشف سبب تسمية مصر بـ«المحروسة».. ما علاقة السيدة زينب؟

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سبب تسمية مصر بـ«المحروسة»، وذلك من خلال مشاهد حفاوة المصريين باستقبال السيدة زينب، وبناء مسجدا وضريحا لها، وإقامة مولدا يحتفل به المصريين كل عام، ولفت المفتي السابق إلى أنّ السيدة زينب رضي الله عنها، عندما لمست حب المصريين لها دعت إلى مصر وأهلها.

الدعاء لأهل مصر

وأشار جمعة إلى أنّ ذلك الدعاء بسبب ما رأته السيدة زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من استقبال كبير وحفاوة هائلة كان في بلبيس بمحافظة الشرقية، ليقوم عقب ذلك حاكم البلاد حينها الوالي مسلمة بن مخلد، بالاحتفاء بها كبير وأخذها لتقيم في منزله بعدما تركه لها لعلو شأنها، وهو محل مسجدها اليوم، وجاء نص دعائها لأهل مصر كالتالي:«يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا».

مصر المحروسة

وتابع مفتي الجمهورية السابق، «فلخصت كل شئ ولذلك سميت مصر بالمحروسة، لأنها محروسة بدعاء الأولياء ومحروسة بأهل البيت ومحروسة بأبنائها بسبب التعلق بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء».