أحد علماء الأزهر: علينا الفرح والاحتفال بالإسراء والمعراج

قال الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الله -سبحانه وتعالى- له في خلقه شؤون، فتكرم وتفضل على خلقه، فكما أكرم بالإيجاد أكرم بالإمداد، لافتا إلى أن الله -سبحانه وتعالى- تكرم على نبيه برحلتي الإسراء والمعراج.

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لذلك يجب علينا الفرح والاحتفال بما أكرم به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من معجزة لا تخطر على بال بشر، وهي حالة إسراء الله تعالى له، وعروجه به إلى السماء».

وأوضح أنه عندما عرج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على الملك والملكوت، لافتا إلى أنه ما بعد الملكوت لا كون.

وواصل: «سيدنا النبي رأى من يأكلون أموال الناس بالباطل ومن يفترون الناس ويأكلون المال الحرام، ومن ينعمون في سبيل الله سبحانه وتعالى».