أتاحت مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في 10 محافظات، ليتمكن التلاميذ من معرفة نتيجتهم بسهولة ويسر، وذلك في التعليم العام، إلى جانب نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في أغلب المحافظات، وإعلان النتيجة رسميًا في عددٍ منها، واستعداد باقي الأقاليم لإعلانها خلال ساعات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في 10 محافظات، فضلًا عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

ويمكن لتلاميذ الشهادة الابتدائية معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 في جميع المحافظات، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم عبر الضغط هنا، وتحديد الفصل والصف الدراسي، ثم إدخال بيانات التلميذ بالاسم والرقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» وستظهر فورًا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

ووفرت مديرية التربية والتعليم عدة طرق مختلفة للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة وذلك من خلال أي طريقة من الآتي:

عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط «هنا».

من خلال الإتصال برقم «5757» من أي موبايل أو عبر إرسال رسالة نصية بالاسم ورقم الجلوس.

من خلال الإتصال برقم «09000100» من أي تليفون أرضي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة

وخصصت مديرية التربية والتعليم 3 طرق للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة وذلك عبر الخطوات الآتية:

من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الضغط «هنا».

من خلال الإتصال برقم 5960 من أي محمول.

من خلال الإتصال على رقم 09000160 من أي أرضي.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في 10 محافظات متضمنة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية 2024، والفيوم، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، وسوهاج، وبني سويف، المنيا، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، فإنّه يمكن للتلاميذ التوجه إلى المدرسة التابعين لها لمعرفة نتيجتهم بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالمحافظات

وفيما يخص نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالمحافظات فإنّها تتاح عبر بوابة الأزهر الشريف والتي من المقرر أن تظهر خلال ساعات من خلال الضغط «هنا»، وإتباع الخطوات الآتية:

اختيار خدمات الطالب.

اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

إدخال البيانات وستظهر النتيجة فورًا.