ازدادت عملية البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب للاستعلام عن نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الآليات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وكشفت وزارة التربية خطوات الاستعلام عن شهادة نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر رابط موقع بوابة التعليم الأساسي https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning .

خطوات معرفة شهادة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024

وحددت «التعليم»، خطوات الاستعلام عن شهادة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على البوابات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال التالي.

- ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning .

- القيام بتحديد الصف الدراسي السادس الابتدائي.

- القيام بتحديد الفصل الدراسي الأول، ثم قم بكتابة اسم ورقم جلوس الطالب.

- القيام بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

-القيام بالنقر على أيقونة عرض النتيجة

الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول من خلال الاتي:

- إرسال رسالة نصية عبر التليفون المحمول على 5757 وإدخال البيانات المطلوبة

- الاتصال على رقم 09000100 من أي تليفون أرضي وإدخال كافة البيانات اللازمة.