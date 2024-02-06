حملات توعية للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب لترشيد استهلاك المياه (صور)

شهدت الدورة الخامسة والـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حملات توعية لترشيد استهلاك المياه خاصة بين الأطفال، وذلك بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

التركيز على الأطفال

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية البرامج التوعية التي نفذتها الشركة على مدار أيام المعرض، مشيرًا إلى التركيز على توجيه الجهود نحو الأطفال باعتبارهم أبطال المستقبل.

وأوضح «رسلان»، أن فرق العمل من إدارات التوعية قامت بتنظيم أنشطة توعية موجهة للأطفال في أماكن تواجدهم، من خلال ألعاب تفاعلية وأغانٍ خاصة بالمياه، بهدف نقل رسائل ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي البيئي.

أنشطة التوعية

وأشار إلى أن فرق عمل التوعية بالشركات التابعة، مدربة وأكثر تخصيصة وانتقاء عناصر الفريق وفقا لمجموعة من المعايير التي تجعله أكثر قدرة على التواصل مع الفئة المستهدفة من أنشطة التوعية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال إدارة التوعية وخدمة العملاء، وإدارات التوعية بشركات الصرف الصحي بالقاهرة ومياه الشرب القاهرة والشرقية ومياه الإسكندرية في الدورة ال 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جهتها، أشادت دكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون المثمر بين الهيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في مجالات التوعية.

وأوضحت موسى أن الشركة قدمت مجموعة من الفعاليات التفاعلية وورش العمل خلال المعرض، بما في ذلك الأنشطة الفنية والموسيقية وورش الرسم التشكيلي، ما أسهم في جذب انتباه الأطفال وتعزيز رغبتهم في المشاركة الفعّالة.