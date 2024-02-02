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الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه فبراير 2024 برقم العداد

كتب:

سلامة عامر
10:17 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
عداد مياه

عداد مياه

بدأ مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات في البحث عن طرق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 من مستخدمي عدادات المياه القديمة والميكانيكية والتقليدية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر فبراير 2024 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبرمنشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خطوات لمستخدمي عدادات المياه القديمة والميكانيكية والتقليدية للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 برقم العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 برقم العداد

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب كالتالي:

الخطوة الأولى: بداية الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب عبر الرابط التالي https://www.hcww.com.eg/bill-payment/

الخطوة الثانية: الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

الخطوة الثالثة: إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: إدخال القراء الحالية للعداد.

الخطوة الخامسة: إدخال القراءة السابقة للعداد.

الخطوة السادسة: الضغط على عرض الفاتورة من خلال الرابط التالي https://www.hcww.com.eg/bill-payment/ .

الخطوة السابعة: ستظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، وإجمالي الاستهلاك.

طرق تقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهرفبراير 2024

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.