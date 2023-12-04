طرق الإبلاغ عن قراءة استهلاك المياه لشهر ديسمبر 2023

يسعى مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات مع بداية كل شهر وحتى يوم 15 من الشهر نفسه للبحث عن الآليات التي وفرتها القابضة للشركات التابعة بالمحافظات للإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه عن شهر ديسمبر الجاري 2023

خطوات الإبلاغ عن قراءات استهلاك المياه ديسمبر 2023

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات المياه التابعة على مستوى جميع المحافظات، للإبلاغ عن قراءات استهلاك المياه عن الشهر الجاري 2023 بواسطة تطبيق «قراءتي» وهي كالتالي:

رابط تسجيل قراءات عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي» لأنظمة الاندرويد

وأشارات الشركة القابضة عبر المنشور إلى أنه يمكن للمشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة الإبلاغ عن قراءة استهلاك المياه عبر تطبيق «قراءتي» من خلال الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي «https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading »

قراءة استهلاك المياه عبر تطبيق قراءتي لأنظمة IOS

وأعلنت الشركة القابضة عبر المنشور أنه يمكن للمشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة الإبلاغ عن قراءة استهلاك المياه عبر تطبيق قراءتي من خلال الرابط المتاح مجانا لأنظمة IOS من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525 »

آليات الإبلاغ عن قراءات استهلاك المياه ديسمبر 2023

وكشفت الشركة القابضة عبر المنشور أنه يمكن للمشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة الإبلاغ عن قراءة استهلاك المياه من خلال التطبيقات التالية:

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

- الاتصال بالخط الساخن 125.

- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـpos أثناء تحصيل الفاتورة.