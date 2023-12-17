«مياه الشرقية» تنظم حملات وندوات لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات وندوات توعوية في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

وتضمنت الحملات ندوات تثقيفية وتوزيع مطبوعات توعوية، كما تم تكوين فريق من الطلاب المتطوعين للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على أهمية هذه الحملات في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

وقال إن الشركة تسعى إلى تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى جميع المواطنين، وتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

توفير مياه الشرب النظيفة للجميع

وأضاف أن الشركة تتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية في تنفيذ هذا البرنامج، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب النظيفة للجميع.

وتضمنت الحملات التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية تسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، كما تضمنت الحملات التعريف بالقطع الموفرة للمياه، وطرق التعامل الصحيح مع شبكة الصرف الصحي.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير مياه الشرب النظيفة للجميع، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.