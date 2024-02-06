قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إنَّه من المقرر أن يعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023- 2024، خلال ساعات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وتحديد نسبة النجاح.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية خلال ساعات

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في وقت سابق، إنَّه جرى التشديد خلال أعمال تصحيح الامتحانات والمراجعة ووضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، وإعطاء كل طالب وطالبة حقهم في الدرجات التي يستحقوها وضمان عدم حدوث أي خلل يؤثر على التصحيح وجمع الدرجات بدقة، لافتًا إلى أنه جار تحديد معاد مع محافظ الشرقية لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خلال ساعة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

وأضاف أنَّه تمّ تخصيص رابط إلكتروني بالتنسيق مع محافظة الشرقية بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتسهيل اطلاع الطلاب على النتيجة وهم في أماكنهم من خلال رابط على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ولمعرفة النتيجة اضغط على هذا الرابط من هنا.

جدير بالذكر أنَّ إجمالي الطلاب بالشرقي الذين أدوا الامتحانات بلغ 141 ألفًا و502 طالب وطالبة تمّ توزيعهم على 795 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.