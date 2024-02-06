موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. «خلال ساعات»

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحر الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الفصل الدراسي الأول، ورصد الدرجات النهائية بمقر الكنترول بالغردقة، وسيتم إعلان النتيجة عقب توقيعها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ولفت وكيل تعليم البحر الأحمر إلى أن المحافظة شهدت أسهل امتحانات للمرحلة الإعدادية منذ زمن طويل، موضحًا أن التأخير في ظهور النتيجة لمراعاة الدقة والانضباط في العمل لمصلحة الطلاب، طبقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وفي سياق منفصل، تواصل مديرية تعليم البحر الأحمر استمرار البرنامج التدريبى للمعلمين المرشحين لوظيفة معلم مساعد «المرحلة الثانية»، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بدء الأسبوع الثاني لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد صفوف أولى، والذين إجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.