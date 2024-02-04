أيهما أفضل شهادة ادخارية 20% أم 27%؟.. بنك ناصر الاجتماعي يوضح التفاصيل

أجاب الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، عن التساؤل المطروح دائماً بشأن الشهادات الادخارية التي توفرها عدد من البنوك، حول أفضلية أي منهما سواء صاحبة العائد الـ 20% أو صاحبة العائد الـ 27%، موضحاً أن بنك ناصر الاجتماعي يوفر شهادة ادخارية 20% ويمكن لأي مواطن شرائها من أي فرع من فروع البنك الـ 104 على مستوى الجمهورية.

شهادة لمدة 3 سنوات

وأكد «محمود» خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وكلية الإعلام جامعة القاهرة، لرعاية البنك لمشروعات تخرج قسم العلاقات العامة بالكلية، أن الشهادة الادخارية التي طرحها بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 20% لها العديد من المميزات أولها أنها صاحبة عائد شهري والحد الأدنى لفتحها 1000 ألف جنيه، فضلاً عن كونها شهادة لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة.

وأوضح رئيس قطاع التكافل، أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، ويسهم بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة من خلال رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين بتقديمه دعم نقدي أو عيني، مؤكداً أن شهادة الـ 20% دون حد أقصى.

شهادات بعائد أكثر

أما شهادات الـ 27%، أكد الدكتور أحمد محمود، أنه هناك بعض البنوك التي طرحت شهادات بعائد أكثر من العائد الذي طرحه بنك ناصر الاجتماعي، أي عائد 27%، ولكن هذه الشهادات لمدة سنة فقط، وتُصرف في نهاية المدة، وليس شهرياً، أما شهادة بنك ناصر لمدة 3 سنوات وتُصرف شهرياً طوال مدتها.