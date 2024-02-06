خبر سار من «الأرصاد» للمواطنين.. أجواء مائلة للدفء على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية في معظم المحافظات، موضحة أن قيم الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات تقريبا.

امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير نهارا.

نبدأ نشعر بارتفاعات في قيم الحرارة

وتابعت: «بدأت مصادر الكتل الهوائية تؤثر علينا، وهي كتل صحراوية، وبالتالي سنبدأ نشعر بارتفاعات في قيم الحرارة، وخاصة في وقت النهار، وإذا كنا نتحرك تحت أشعة الشمس».

أجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء في فترة النهار ستكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وطقس دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ظل أشعة الشمس.